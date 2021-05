Confrontarsi sulle scelte strategiche ed operative intraprese per far fronte ai dettami della delibera 311 e della Prescrizione breve; Condividere esperienze e best practice con colleghi di settore; aggiornarsi sulle nuove tecnologie e soluzioni per digitalizzare, snellire e velocizzare il processo di recupero crediti. Questo ed altro nella giornat ...

© Riproduzione riservata