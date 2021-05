Appuntamento il 12 maggio (09:30/12:30) con la digital conference di presentazione dell'Irex Annual Report realizzato da Althesys, come sempre ricco di temi innovativi e spunti per la discussione insieme ai principali player e stakeholder del settore. Quest'anno, in particolare, la sfida della transizione energetica e le opportunità offerte dal P ...

© Riproduzione riservata