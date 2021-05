L'Acquirente Unico ha pubblico oggi gli esiti dell'asta per l'assegnazione di 242mila clienti di elettricità serviti fino a fine 2020 in maggior tutela al nuovo servizio a "tutele graduali". Prime per numero di aree assegnate sono A2a, che si aggiudica la 2 Lazio, la 3 Lombardia (senza Milano) e la 6 Veneto, Liguria, Trentino AA, e Hera, cui va ...

© Riproduzione riservata