A partire dal prossimo 24 maggio tutti gli utenti del dispacciamento elettrico di unità di consumo fisiche dovranno procedere alla comunicazione a Terna delle indisponibilità pianificate o delle variazioni in tempo reale delle capacità in assorbimento per potenze maggiori o uguali a 100MW e durata superiore ad 1h. Lo ha annunciato Terna in un avvis ...

© Riproduzione riservata