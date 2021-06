La transizione energetica non è più rimandabile; le aziende devono focalizzarsi sulla decarbonizzazione per assicurarsi la crescita futura. Quali vantaggi possono ottenere le imprese sostenibili? E come bilanciare la responsabilità ambientale con gli obiettivi finanziari? A queste domande risponderà un webinar (10 giugno, h. 10:00) organizzato da ...

© Riproduzione riservata