Il dibattito su come finanziare la transizione entrerà sempre più nel vivo al progredire della stessa. Inevasa l'ovvia domanda: ma se tutti la vogliono, la transizione non dovrebbe finanziarsi da sé? Toccherà districarsi tra gli strumenti, a cominciare dall'introduzione di una carbon tax. In quest'ambito merita una menzione speciale, per esempio, i ...

© Riproduzione riservata