Fornire conoscenza approfondita delle trattative per le forniture di energia elettrica e gas (indici utilizzati per la quantificazione del costo della materia prima; modelli di analisi delle offerte; clausole contrattuali proposte sul mercato); verificarne la corretta applicazione e apprendere, per gli utenti obbligati (con cogenerazione o impianti ...

© Riproduzione riservata