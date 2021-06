La Romania uscirà dal carbone entro il 2032 e adotterà una legge entro la metà del 2022 per gestire la chiusura delle miniere e adottare misure socioeconomiche per sostenere le comunità carbonifere e la riqualificazione dei lavoratori, in accordo con il PNRR.

Il documento del 3 giugno prevede un aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili ...

© Riproduzione riservata