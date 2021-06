Eni ha annunciato in una nota di intendere collocare oggi la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked, con durata di 7 anni, nell'ambito del proprio programma di finanziamento in euro di medio termine. Come specificato nei relativi termini e condizioni, l'emissione obbligazionaria sarà collegata al conseguimento dei seguenti target: N ...

© Riproduzione riservata