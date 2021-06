Il rapporto Aie “Net Zero by 2050” (v. Staffetta 18/05) sarà al centro di un evento organizzato da Assopetroli-Assoenergia per giovedì 10 giugno ore 11. Parteciperanno Laura Cozzi, chief energy modeller dell'Aie, l'ambasciatore Antonio Bernardini, rappresentante perm ...

© Riproduzione riservata