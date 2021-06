Incentivi in conto capitale a coprire il 40% dell'investimento per nuovi impianti e upgrading di impianti a biogas; tariffe feed-in e garanzie di origine per il gas immesso in rete; incentivi per 1,9 miliardi di euro e investimenti complessivi di cinque miliardi di euro tra il 2022 e il 2026, con un'ulteriore spinta dalle tariffe gas; conversione a ...

© Riproduzione riservata