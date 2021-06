In una nota il Ministero delle Finanze comunica che l'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine si verserà il 16 giugno allo Stato, in via provvisoria. "Il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell'Impi, istituita dall'articolo 38 del decreto legge n. 124 del 2019 - si legge - In vista dell'approssimarsi di tale scadenza, e in c ...

© Riproduzione riservata