I prodotti in plastica monouso verranno messi al bando dal prossimo 3 luglio, tranne nel caso in cui non ci siano alternative agli oggetti “destinati ad entrare in contatto con gli alimenti”: è la principale novità contenuta nella bozza di decreto legislativo predisposta dal Mite per recepire la direttiva Sup (Single plastic use). Il provvedime ...

© Riproduzione riservata