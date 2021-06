Ininterrottamente in crescita da novembre, il prezzo unico dell'energia sulla borsa elettrica (Pun) si è attestato a 69,91 €/MWh (+48,12 €/MWh, +220,9% sul 2020 e +0,89 €/MWh, +1,3% su aprile), livello più elevato dal 2013 per il mese di maggio e massimo da novembre 2018. E' quanto emerge dalla consueta nota di sintesi sulla newsletter del Gme, in ...

© Riproduzione riservata