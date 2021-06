La Commissione europea ha approvato, in base alle regole sugli aiuti di Stato dell'UE, una misura di sostegno della Grecia da 166,7 milioni di euro per la costruzione di un nuovo terminale di gas naturale liquido ad Alessandropoli, in Grecia. Il progetto contribuirà alla sicurezza e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico in Grecia ...

