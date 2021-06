Il Comune di Napoli, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato oggi formalmente l'aggiudicazione definitiva a 2i Rete Gas della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di “Napoli 1” che comprende il capoluogo e i comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre An ...

© Riproduzione riservata