Dkv ha acquisito GreenFlux Assets BV, fornitore europeo di piattaforme software per la ricarica dei veicoli elettrici. “Sono molto orgoglioso dell'ulteriore ampliamento delle nostre capacità nel mondo EV, che ci permettono quindi di fornire ancora più servizi per le flotte elettriche dei nostri clienti in tutta Europa”, dice Marco van Kalleveen, ce ...

© Riproduzione riservata