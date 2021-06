Non pensate all'elefante. La scadenza delle concessioni di distribuzione elettrica nel 2030 ricorda il noto esperimento mentale: l'ordine di non pensare a un argomento che si impone all'attenzione si traduce fatalmente nel suo contrario, pensarci diventa inevitabile. Tanto più se la legge obbliga ad avviare le gare entro il 31 dicembre 2025 – in pr ...

© Riproduzione riservata