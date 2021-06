Gazprom sta rispettando i suoi obblighi contrattuali verso il mercato europeo, ma sta offrendo meno gas aggiuntivo di quanto potrebbe su base spot. Lo evidenzia un articolo del Financial Times di oggi, in cui si argomenta che si tratterebbe di una strategia deliberata del colosso russo del gas, per sostenere opportunisticamente i prezzi e per far p ...

© Riproduzione riservata