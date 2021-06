L'ecologismo politico, la sua rinascita e chi se ne occupa. Questi sono i temi analizzati in un paper realizzato da FB Bubbles, divisione di FB&Associati dal titolo “La “rinascita” dell'ecologismo”. La società di consulenza in relazioni istituzionali, specializzata nell'analisi del dibattito pubblico e delle campagne di advocacy, mette in evidenza ...

© Riproduzione riservata