Secondo il cronoprogramma per gli interventi legislativi in attuazione del Pnrr, presentato dal Centro studi della Camera, la fine della maggior tutela e la riforma della legge 205 del 2017, che regola il Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico, saranno completamente realizzate entro dicembre 2022.

L'attenzione da dedicare ai provved ...

© Riproduzione riservata