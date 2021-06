Anigas ha avviato la procedura per il rinnovo della presidenza Anigas, in vista della scadenza del mandato dell'attuale presidente, Cristian Signoretto. Il Collegio Speciale dei Probiviri si è infatti riunito ieri per procedere alla costituzione della Commissione di Designazione che avrà il compito di svolgere la consultazione delle aziende associa ...

© Riproduzione riservata