Il numero di clienti residenziali francesi passati al mercato libero dell'elettricità ha raggiunto un record nel 1 trimestre 2021, toccando in tutto 505mila, contro i 357mila del trimestre precedente, un incremento trainato dai fornitori storici. Lo evidenzia la commissione per la regolazione del settore Cre nel consueto rapporto trimestrale sul me ...

© Riproduzione riservata