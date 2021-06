Consip ha bandito una gara da 217 milioni di euro Iva esclusa per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica alla pubblica amministrazione. La gara è divisa in 10 lotti, su base territoriale, e il termine per il ricevimento delle offerte è fissato all'8 luglio. La durata dall'accordo è di 12 mesi, prorogabili per ul ...

© Riproduzione riservata