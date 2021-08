Un articolo sull'ultimo numero dell'Economist fotografa un fatto che la Staffetta (non certo da sola) anticipava da tempo: il ritorno in forze della crescita economica sta andando di pari passo con quello delle fonti fossili di energia e quindi delle emissioni di gas serra. Che la ripresa non potesse essere “verde” da subito non sorprende certo – c ...

© Riproduzione riservata