In luglio il Gse ha riconosciuto in tutto 122.337 titoli di efficienza energetica, circa il doppio dei 61.780 di luglio 2020. In aumento anche il numero di istruttorie concluse, 200 contro 175. E' quanto emerge dall'ultimo comunicato mensile del Gse. Si conferma in forte calo il dato cumulato dei primi sette mesi dell'anno, in tutto 703.486 titoli ...

© Riproduzione riservata