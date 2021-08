Fincantieri ed Enel Green Power studiano una soluzione integrata per l'idrogeno verde nei porti e nel trasporto via nave. Le due società hanno firmato oggi un'intesa che prevede la possibilità di collaborare per la fornitura di idrogeno da rinnovabili a unità navali sottomarine e di superficie e alle utenze industriali in ambito portuale, e per la ...

© Riproduzione riservata