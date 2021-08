Andrea Ripa Di Meana sarebbe il nome indicato da Palazzo Chigi come nuovo presidente e amministratore delegato del Gse. Lo scrive l'agenzia Adnkronos citando fonti del ministero dell'Economia. Ripa di Meana è stato direttore generale della Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali - Csea)

