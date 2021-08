Includerà tra gli altri agli anziani e i soggetti meritevoli assistenza ex legge 104 la platea dei clienti vulnerabili a cui dopo la fine dei prezzi tutelati verranno garantite, a richiesta, condizioni di prezzo disciplinate dall'Autorità per l'energia, salvo forme alternative di tutela disciplinate in seguito su proposta del Mite. Lo prevede il te ...

© Riproduzione riservata