Riprenderanno a settembre le attività di formazione del Comitato elettrotecnico italiano (https://mycorsi.ceinorme.it/). In materia di impiantistica elettrica, il programma prevede già tre corsi in diretta streaming rispettivamente dedicati a: “Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in A ...

© Riproduzione riservata