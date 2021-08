Nuove acquisizioni per Buttol. La società con sede a Sarno (SA), che si occupa di raccolta dei rifiuti, informa una nota, è in fase di acquisizione di un impianto di biodigestione e uno di Pfu (pneumatici fuori uso) a Nera Montoro (Terni) di proprietà di Algo Watt. L'affare, da 2,5 milioni di euro, dovrebbe concludersi entro il 20 dicembre 2021. In ...

