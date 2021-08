Entro il 2030 la metà della auto vendute negli Stati Uniti dovranno essere elettriche: il presidente Usa Joe Biden ha annunciato ieri l'emanazione di un ordine esecutivo in questo senso, distanziandosi dalle misure che pongono come limite il 2035. Il presidente Usa ha proposto, con la sua amministrazione, nuovi standard per le emissioni dei veicoli ...

