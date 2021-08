Per aiutare i consumatori dell'UE a ridurre le bollette energetiche e l'impronta di carbonio, a partire da mercoledì 1° settembre in tutti i negozi e punti vendita online sarà applicata una nuova versione delle etichette energetiche UE per le lampadine e altri prodotti per l'illuminazione. Le nuove etichette sono state introdotte a seguito del note ...

© Riproduzione riservata