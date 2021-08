?A luglio l'Algeria ha esaurito le ultime scorte di benzina super con piombo. Lo hanno annunciato ieri in una nota le Nazioni unite. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha salutato l'uscita dalla benzina “rossa” come una “pietra miliare del multilateralismo” che conclude una campagna ventennale del programma per lo sviluppo delle Nazio ...

© Riproduzione riservata