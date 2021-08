La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato, con delibera n. 1333 del 24 agosto, il provvedimento per sostituire vecchie stufe, camini e tutti gli impianti alimentati a legno che risultano essere obsoleti e inquinanti. La misura prevede uno stanziamento di 11,5 milioni suddivisi in tre annualità: 3mln 450mila euro per il 2021, 3mln 105mila ...

