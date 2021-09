Si svolgerà mercoledì 22 settembre, alle ore 11, un webinar promosso da Assopetroli-Assoenergia in partnership con lo studio legale Tonucci & Partners dal titolo “Decreto Semplificazioni bis e settore energetico: principali novità”. Al talk prenderà parte l'avvocato Pasquale Silvestro, partner dello studio Tonucci. Per ricevere il link per il colle

© Riproduzione riservata