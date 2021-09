Assegnati undici premi durante l'evento promosso da Fise Assoambiente, patrocinato da Anci, ieri 9 settembre. I premi Pimby Green 2021, acronimo per Please in my Backyard, vanno a chi ha adottato la cultura del “fare”, del cercare soluzioni innovative e di partecipazione per lo sviluppo del territorio.

Quest'anno tra i vincitori ci sono sta ...

© Riproduzione riservata