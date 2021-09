Il prossimo 21 settembre si terrà, di nuovo in presenza a San Donato Milanese, la 9a edizione di “mcTER Biometano-Biogas-Biomasse”; convegno organizzato da Eiom in occasione del quale istituzioni, enti, esperti e attori del settore faranno il punto sulle soluzioni innovative per biometano e biocombustibili dalla produzione all'immissione in ret

© Riproduzione riservata