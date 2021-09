Registriamo questa settimana un passo avanti per Italvolt, la società fondata da Lars Carlstrom che ha l'obiettivo di realizzare in Italia una delle più grandi gigafactory in Europa. La società ha sottoscritto con Prelios Sgr, gestore del Fondo Monteverdi, un accordo vincolante per l'acquisto di un'area di un milione di metri quadrati nel comune d

© Riproduzione riservata