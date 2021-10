Cva Eos ha bandito una gara per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli aerogeneratori (O&M Wtgs) degli impianti eolici di Laterza (Lamacarvotta e Lamia di Clemente) rispettivamente per gli anni 2022/2027 e 2022/2033. Importo a base di gara 8.147.436,12 euro, termine per il ricevimento delle offerte 27 ottobre.

