Sembra passato un secolo, invece era solo una decina di anni fa che l'astro del gas naturale pareva in inarrestabile ascesa e il tema più dibattuto non era, come oggi, quando si ritiene che dovrà uscire di scena, ma più semplicemente il superamento del modello tradizionale per il suo approvvigionamento: all'epoca, quello dei contratti di lungo peri

© Riproduzione riservata