La Commissione europea ha deciso di prendere "qualche giorno in piu'" prima di presentare "il toolbox con il quale gli Stati membri potranno intervenire in modo da proteggere i consumatori vulnerabili" dal caro bollette, la cui discussione - inizialmente prevista per domani - e' stata rinviata. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europe

© Riproduzione riservata