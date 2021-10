È online il nuovo Portale del Gse attraverso il quale Gruppi di autoconsumo e Comunità energetiche possono richiedere gli incentivi per l'energia prodotta e condivisa. Il nuovo Portale per la presentazione delle istanze ha nuove funzionalità e una procedura più semplice per inviare le richieste. L'unica modalità ammessa per richiedere gli incentivi

© Riproduzione riservata