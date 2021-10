Una ricetta in cinque punti che aggiunge, alla richiesta di un tookit europeo per rispondere ai rialzi e di un'azione coordinata sui mercati del gas e sugli stoccaggi, anche la riforma dei mercati elettrici all'ingrosso, la spinta alla diversificazione con biomassa, eolico e solare e un prezzo della CO 2 più prevedibile. È quanto si legge nella dich

© Riproduzione riservata