Dopo la fusione di Gala Power in Gala Spa, quest'ultima ha detto di non essere più interessata all'appello al Consiglio di Stato presentato da Gala Power per tornare a operare come venditore di energia sulle reti di Enel (E-distribuzione) e Acea (Areti). E' quanto si legge in una sentenza depositata il 29 settembre, in cui il Consiglio di Stato agg

© Riproduzione riservata