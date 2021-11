Un webinar Cei (9 novembre, h, 9:00, https://myeventi.ceinorme.it) per apprendere quanto è necessario per realizzare impianti elettrici in edifici (pubblici e/o privati) soggetti a vincoli artistici. La prima parte sarà incentrata sugli aspetti normativi e di sicurezza; una seconda, più tecnico-pratica, passerà in rassegna esempi e casi di studio

