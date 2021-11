Edison e Iveco hanno firmato un protocollo di intesa per accelerare lo sviluppo della mobilità a gas e facilitare ulteriormente la penetrazione del Gnl nel settore del trasporto stradale in Italia. La collaborazione sarà inoltre volta a individuare modelli di business finalizzati all'offerta di soluzioni tailor-made per la G-mobility (mobilità a ga

© Riproduzione riservata