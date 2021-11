L'11 e 12 novembre si terrà, in modalità virtuale, “Api2021”, 3a edizione del Congresso internazionale dedicato ad “Advances in the packaging industry/sustainability: products and processes” (Api2021); forum multidisciplinare sull'innovazione di prodotti e processi nel campo degli imballaggi flessibili. Tra gli argomenti in discussione: nuovi

© Riproduzione riservata