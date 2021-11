Prezzi del gas al Trf per il mese prossimo di nuovo in ripresa oggi, con oscillazioni intorno ai 73 €/MWh nella prima metà della giornata e chiusura oltre 75, dopo la decisa flessione di ieri, quando aveva passato buona parte della sessione tra 65 e 70 per l'annuncio di Gazprom martedì dell'inizio delle operazioni di riempimento dei suoi siti di st

© Riproduzione riservata