Si è svolto lunedì 9 novembre, in modalità virtuale, un "Talk FOR energy" organizzato dalla Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR), sugli sviluppi più recenti dell'energia nucleare e il loro possibile utilizzo come arma nella lotta al cambiamento climatico. Alla discussione, dal titolo “Iter e i progetti di fusione nucleare”, dopo una breve introdu

© Riproduzione riservata